عقيلة صالح يوجه هذا الخطاب لغوتيريش والسيسي

وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خطابات لكل من للأمين العام للأمم المتحدة “أنطويو غوتيريش” ورئيس الاتحاد الإفريقي للدورة الحالية عبدالفتاح السيسي بشأن التدخل السافر من قبل دولة تركيا وانتهاكها للسيادة الوطنية لليبيا وانتهاكها لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح خص به “بوابة إفريقيا الإخبارية” إن صالح سجل شجب مجلس النواب خلال خطابه للتدخل التركي “ودعم المليشيات المسلحة الإرهابية والخارجة عن القانون ضد قوات الجيش الوطني”، مؤكداً “اختطاف العاصمة طرابلس ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة من قبل قادة المليشيات الإرهابية الذين ينهبون أموال الشعب الليبي ويمارسون أعمال النهب والخطف وتهريب البشر وتهريب ثروات الليبيين”.

وأشار صالح إلى أنه من غير المعقول أن تقف قوات الجيش مكتوفة الأيدي إزاء ذلك وهذا ما لا يقبله عقل ولا قانون، مؤكدا بأن المؤسسة العسكرية هي صمام الأمان لوحدة ليبيا وحماية الدستور ومؤسسات الدولة وكافلة للحقوق والحريات.

وطالب صالح الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الأفريقي باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذا التدخل التركي في ليبيا والذي يشكل خرقاً لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن هذا التدخل المرفوض.

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