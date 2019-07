«بلدي أبو سليم»: مقتل شاب وطفلة وجرح 4 آخرين جراء قصف الأحياء السكنية الآمنة

المتوسط:

أعلن المجلس البلدي أبو سليم مقتل طفلة وشاب وإصابة 4 آخرين جراء تعرض أحد المنازل بمحلة مشروع الهضبة لسقوط صاروخ جراء القصف العشوائي على الأحياء السكنية الأمنة بالبلدية.

وأوضح المجلس البلدي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن المصابين 2 من النساء وطفل، ورجل كبير بالسن، مشيرا إلى أن الإصابات بليغة والمصابين يتلقون العلاج حالياً بالمستشفيات والمصحات.

وتابع المجلس، بالإضافة لأضرار مادية جسيمة بالممتلكات، وبث حالة الدعر والخوف بين السكان الآمنين بالحي.

