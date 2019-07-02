وكالة إيطالية: السراج يطالب إيطاليا بتدخل حازم في ليبيا وينتقد الدور الفرنسي

ليبيا – طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ايطاليا بالتدخل بشكل حازم للتوصل إلى إحلال السلام في ليبيا.

مصادر مقربة من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني قالت وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية إن هذا الطلب جاء خلال اللقاء الذي جمع فائز السراج ووزير الداخلية.

وذكرت المصادر ذاتها أنه على طاولة البحث كانت هناك موضوعات أخرى تربط ليبيا وإيطاليا بشكل وثيق حيث قام سالفيني والسراج خلال لقائهما بالوقوف عند قضية الهجرة وكذلك قضايا الطاقة والاقتصاد.

وأشارت إلى أن سالفيني وعد من جانبه بالالتزام، معرباً عن الفخر بالدور المركزي لإيطاليا التي تؤكد نفسها محاوراً جاداً.

كما اختتمت المصادر بالقول “على حد علمنا لم يتردد السراج في انتقاد الاستراتيجيات التي تبنتها بلدان أخرى في المنطقة، بدءا من فرنسا”.

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