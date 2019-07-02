مستشفى الأطفال في طرابلس يتسلم تجهيزات لحجرتي الطوارئ والأشعة والعيادات

تسلّم مستشفى الأطفال بطرابلس تجهيزات كاملة لحجرتي الطوارئ والأشعة وعيادات الكشف العام، إضافة إلى تجهيزات خاصة بحجرتي الأطباء والانتظار.

وقال مدير مكتب وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمود بن محمود، إن المعدات الجديدة اشتملت على 10 مناظير للعين والأذن، ومنظارين للحنجرة، وجهاز تخطيط للقلب ECG، وجهاز الصدمة الكهربائية DC-SHOCK، و6 شاشات معلقة مرفقة بقاعدة وملحقاتها لقياس الضغط بأحجام مختلفة.

وأشارت صفحة وزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إلى استلام المستشفى خمسة أسرّة عالية خاصة بحجرة الطوارئ، وأربعة أسرّة خاصة بغرف الكشف، وسرير كشف حديثي ولادة متكاملاً، وجهازي شفط، وجهازي ضغط حائطيين ومضختي سوائل وست حاملات تغذية ولوحة ضوئية للصورX-RAY SCREEN، وعربتين لحجرة الطوارئ تحوي رفوفًا وصناديق مربعة لحفظ الأدوية، وعربة متحركة للإنعاش و AMBU BAG بأحجام مختلفة.

واشتملت التجهيزات أيضًا على خمسة دواليب مغلقة ودولابين زجاجيين وأربع طاولات مكتب و20 كرسيًا فرديًا وأربعة كراسي متحركة خاصة بغرف الكشف وكراسي انتظار وأرفف لحجرات الأشعة وصالون خاص بالأطباء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

