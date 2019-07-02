مستشفى الأطفال بطرابلس يستقبل دعماً كبيراً

استقبل مستشفى الأطفال بطرابلس، أمس الاثنين، شحنة تجهيزات كاملة خاصة بغرفة الطوارئ والأشعة، إضافة إلى مُعدات أخرى خاصة بعمل عيادات الكشف العام، وتجهيزات لحجرة الأطباء وحجرة الانتظار، مُقدمة من وزارة الصحة في إطار دعمها لخدمات القطاع الصحي العام.

وقال وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، إن هذا الدعم يأتي سعيا من الوزارة إلى استعادة تشغيل المرافق الصحية بكامل قدرتها الاستيعابية.

وبحسب تصريح مدير مكتب وكيل عام وزارة الصحة السيد “محمود بن محمود” فقد اشتملت شحنة التجهيزات على عشرات الأجهزة الطبية وأنواع مُختلفة من أثاث الحجر الطبية، بينها 10 مناظير للعين والأذن وعدد 2 مناظير حنجرة وجهاز تخطيط للقلب وجهاز الصدمة الكهربائية و 6 شاشات معلقة مرفقة بقاعدة وملحقاتها لقياس الضغط بأحجام مختلفة إضافة إلى 5 أسرّة خاصة بحجرة الطوارئ و4 أسرة خاصة بغرف الكشف وسرير كشف حديثي ولادة متكامل وجهازي شفط.

كما احتوت التجهيزات على 5 دواليب مغلقة وعدد 2 دولاب زجاجي و4 طاولات مكتب و 20 كرسيًا فرديًا و 4 كراسي متحركة خاصة بغرف الكشف وكراسي انتظار وأرفف لحجرات الأشعة وصالون خاص بالأطباء.

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