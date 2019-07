المتوسط:

بحث وزير الصحة التابع للحكومة الليبية المؤقتة، سعد عقوب، مع مدير المركز السكر اجدابيا الشريف الرقعي، أوضاع المركز من ناحيه الفصل الإداري والمالي.

كما تطرق عقوب، إلى ضرورة توفير بعض المتطلبات بالمركز وتحسين سير أداء المركز السكر ببلدية أجدابيا.

