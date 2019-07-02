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«تعليم الوفاق» تدعو طلاب الإعدادية النازحين إلى سرعة التسجيل في المدارس

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

وجه المركز الوطني للامتحانات في وزارة التعليم بحكومة الوفاق تنبيهًا إلى النازحين من طلاب الشهادة الإعدادية بسرعة التسجيل في أقرب مدرسة، في موعد أقصاه الخميس المقبل، كما كلف مديري المدارس بسرعة إدخال هؤلاء الطلبة بمنظومة التسجيل.

ودعا المركز، في تعميم نشرته صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، طلبة التكميلي إلى الإسراع بالتسجيل أيضًا في أقرب مدرسة.

وكلف المركز مديري مكاتب الامتحانات في البلديات بمراجعة قوائم طلبة الشهادة الإعدادية بمدارس المراقبة المعلنة بالمنظومة، وسرعة إدخال فروق التسجيل بها، في موعد أقصاه الخميس المقبل.

«تعليم الوفاق» تدعو طلاب الإعدادية النازحين إلى سرعة التسجيل في المدارس

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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