الثني يصدر تعليماته بالحد من البناء العشوائي وإزالة المخالفات

عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اجتماعا مع رئيس مصلحة التخطيط العمراني عبد المجيد محمد عبد القادر.

وبين المكتب الاعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة بحث سير عمل المصلحة وكيفية إعداد الدراسات والمواقع لمشروعات الحكومة.

وأصدر الثني تعليماته للحد من البناء العشوائي، مشددا على إزالة المخالفات الموجودة بالمخطط العام وإيقافها، مؤكدا على ضرورة مراجعة فروع ومكاتب المصلحة في كافة ربوع البلاد ورفع كفاءة الموظفين كما تمت مراجعة العلاقة بين المصلحة وباقي المؤسسات بالدولة.

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