صالح يرسل خطابين إلى غوتيريس والسيسي بشأن «التدخل التركي في ليبيا»

طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن ما اعتبره «التدخل المرفوض لتركيا في الشأن الليبي».

واتهم عقيلة في رسالتين وجههما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تركيا بـ«دعم الميليشيات المسلحة ضد قوات الجيش التابع للقيادة العامة»، في إشارة إلى حرب العاصمة الدائرة منذ ثلاثة أشهر تقريبًا، بين قوات القيادة العامة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

ودعا عقيلة في رسالته إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء التدخل التركي»، وفق وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء.

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