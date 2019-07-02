الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الثلاثاء إن الطقس صيفي معتدل على أغلب مناطق ليبيا.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 29 – 33 ) مْ على المناطق الساحلية ومابين ( 33 – 37 ) مْ على الدواخل.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 28 – 32 ) مْ على المناطق الساحلية ومابين ( 34 – 38 ) مْ على أجدابيا والدواخل .

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة سيكون الطقس مشمسا الى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين ( 36 –41 ) مْ.

وعلى مناطق الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37 – 41) مْ.

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