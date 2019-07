المتوسط:

نفت السفارة الفرنسية في ليبيا أي تواجد عسكري لبلادها في مدينة غريان.

وأفادت السفارة، ” بأنه لا يوجد عسكريين أو أي أطقم عسكرية فرنسية في المدينة، نافية الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص.

