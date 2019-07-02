المنطقة العسكرية الجبل الغربي تدعو وحداتها العسكرية الالتحاق بمعسكراتهم

الجبل الغربي 02 يوليو 2019 (وال) – دعت المنطقة العسكرية الجبل الغربي اليوم الثلاثاء، جميع الوحدات العسكرية والاحتياط والقوة المساندة بالمنطقة، إلى الالتحاق وتقديم التمام للعمليات خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ البلاغ.

وأكدت المنطقة العسكرية الجبل الغربي في بلاغ ــ تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه ــ على أن كل من يتأخر عن تنفيذ هذه التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية ويعتبر متخاذلاً في مجابهة العدو.

وأعلنت المنطقة العسكرية، أن هذا البلاغ جاء بناءً على قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح، بشأن إعلان حالة النفير العام في البلاد نتيجة التهديدات التركية بالتدخل المباشر في ليبيا. (وال – الجبل الغربي) هــ ع

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