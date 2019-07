انطلاق أعمال الدورة التدريبية للرفع من القدرة المؤسسية للمعهد العالي للقضاء بهولندا

المتوسط:

انطلق أمس، الجزء الأول من الدورة التدريبية الخاصة بتطوير القدرة المؤسسية والتعليمية للمعهد العالي للقضاء بمدينة لاهاي بالمملكة الهولندية بمقر مركز التعاون القانوني الدولي بمشاركة 14 متدربا من رجال القضاء و النيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

وتأتي هذه الدورة التخصصية ضمن مشروع التعاون الثنائي بين وزارة العدل ووزارتي العدل و الخارجية الهولنديتين و الذي جاء تتويجا للمباحثات التي جرت بين الطرفين على مدى الأشهر الماضية وتوج باتفاق التعاون المشترك والذي تم التوقيع عليه على هامش زيارة وزير العدل للمملكة الهولندية أثناء زيارته للمشاركة في أشغال مؤتمر النفاذ للعدالة والذي انعقد بلاهاي في شهر فبراير الماضي من هذا العام.

كما يأتي ذلك، في إطار خطة العمل الاستراتيجي التي تبنتها وزارة العدل لتطوير الجهاز القضائي و الرفع من قدرة السادة أعضاء الهيئات القضائية و استثمارا لفرص التعاون الدولي المتاحة

