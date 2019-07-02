الأرصاد: أغلب مناطق ليبيا تشهد طقساً صيفياً معتدلاً

طرابلس-العنوان

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تشهد أغلب المناطق في ليبيا، طقسًا صيفيًا معتدلًا.

وقالت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إن درجات الحرارة القصوى المتوقعة على المناطق الساحلية تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية، وبين 33 و38 درجة مئوية على المناطق الداخلية والوسطى.

ففي رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 33 و37 درجة مئوية على الدواخل.

أما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 34 و38 درجة مئوية على أجدابيا والدواخل.

وفي الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة سيكون الطقس مشمسا إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة الى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و41 درجة مئوية.

أما في مناطق الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و41 درجة مئوية.

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