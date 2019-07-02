الأرصاد: البحر خفيف الموج والرياح شمالية على ساحل شحات

أظهرت نشرة الصيد البحري أن البحر خفيف الموج والرؤية جيدة على الساحل من رأس أجدير إلى سرت. وأشارت النشرة إلى أن الرياح شمالية غربية إلى شمالية، وستكون متغيرة الاتجاه صباح غد الأربعاء على ساحل شحات.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

ـ السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

ـ الرياح شمالية شرقية إلى شرقية بوجه عام، وتتراوح سرعتها ما بين 05 – 15 عقدة، وتصل اليوم الثلاثاء إلى 20 عقدة على ساحل زوارة وطرابلس.

ـ البحر خفيف الموج، والرؤية جيدة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 – 1.25 متر.

ـ درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 24-26) درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق

ـ السماء صافية إلى قليلة السحب.

ـ الرؤية جيدة والبحر خفيف الموج إلى هادئ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 – 1.25 متر.

ـ درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 23 – 26 درجة مئوية.

ـ الرياح شمالية غربية إلى شمالية، بينما تكون متغيرة الاتجاه صباح غد الأربعاء على ساحل شحات، وتتراوح سرعة الرياح ما بين 05 – 15عقدة، وتصل اليوم إلى 20 عقدة على ساحل بنغازي.

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