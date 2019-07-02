مستشفى الأطفال بطرابلس يتسلم معدات وتجهيزات جديدة

تسلّم مستشفى الأطفال بطرابلس تجهيزات كاملة لحجرة الطوارئ وحجرة الأشعة وعيادات الكشف العام.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أنالمستشفى الذي يشهد أعمال صيانة شاملة تسلم تجهيزات خاصة بحجرة الأطباء وحجرة الانتظار، ووفقًا لتقييم الشركة المنفذة لأعمال الصيانة فإن المبنى عانى لسنوات من اختلال في الأحمال.

وقال وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى إن تسليم التجهيزات يأتي دعمًا من وزارة الصحة للخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الصحي العام، وسعيًا إلى استعادة تشغيل المرافق الصحية بكامل قدرتها الاستيعابية

وبحسب مدير مكتب وكيل عام وزارة الصحة محمود بن محمود فإن التجهيزات اشتملت على 10 مناظير للعين والأذن (Otoscope and Ophthalmoscope Set) وعدد 2 مناظير حنجرةLARYNGOSCOPEوجهاز تخطيط للقلبECGوجهاز الصدمة الكهربائيةDC-SHOCKو 6 شاشات معلقة مرفقة بقاعدة وملحقاتها لقياس الضغط بأحجام مختلفة إلى جانب 5 أسرّة عالية خاصة بحجرة الطوارئ و 4 أسرّة خاصة بغرف الكشف وسرير كشف حديثي ولادة متكاملRESUSCITATORوجهازي شفط، وجهازي ضغط حائطيين ومضختي سوائل و 6 حاملات تغذية ولوحة ضوئية للصورX-RAY SCREENوعربتين لحجرة الطوارئ تحوي رفوفًا وصناديق مربعة لحفظ الأدوية، وعربة متحركة للإنعاش وAMBU BAGبأحجام مختلفة.

كما اشتملت التجهيزات أيضًا على 5 دواليب مغلقة وعدد 2 دولاب زجاجي و 4 طاولات مكتب و 20 كرسيًا فرديًا و 4 كراسي متحركة خاصة بغرف الكشف وكراسي انتظار وأرفف لحجرات الأشعة وصالون خاص بالأطباء.

ويأتي إمداد المستشفيات باحتياجاتها من الأدوية والمستلزمات والمعدات والأجهزة الطبية تحقيقًا لخطة الوزارة الرامية للنهوض بدور القطاع الصحي العام، بعد إعلان وكيل عام وزارة الصحة في أكتوبر الماضي عن “الانتقال إلى مرحلة الأفعال واستعادة تشغيل المستشفيات العامة والتخصصية بكامل قدرتها الاستيعابية”.

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