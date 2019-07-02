الأرصاد: طقس معتدل على أغلب مناطق البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد أغلب مناطق البلاد، اليوم الثلاثاء، طقسًا صيفيًا معتدلًا.

وقالت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إن درجات الحرارة القصوى المتوقعة على المناطق الساحلية تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية، وبين 33 و38 درجة مئوية على المناطق الداخلية والوسطي.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية الى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 33 و37 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 34 و38 درجة مئوية على أجدابيا والدواخل.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

الطقس مشمس إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة الى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و41 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و41 درجة مئوية.

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