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الرئاسي يحاول رفع معنويات قوات مصراتة بعد ضربة اليرموك

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام النائب بالمجلس الرئاسي “عبدالسلام كاجمان” رفقة عضو المجلس “محمد عماري زايد”  الاثنين، بزيارة إلى مصراتة قدموا فيها العزاء لأهالي مسلحي كتائب مصراتة الذين قتلوا يوم السبت في غارات جوية على معسكر اليرموك وعين زارة .

وقال كاجمان في كلمة أمام أعيان من مصراتة ومجلسها البلدي وأهالي القتلى، إن مدينة مصراتة دفعت الغالي والنفيس في سبيل إحقاق الحق، وانكسرت على جنباتها عنجهية وغطرسة الدكتاتورية، واليوم تسطر صفحات أخرى مضيئة في تاريخ المدينة والوطن، وفق تعبيره.

وأضاف كاجمان، إن وجودنا معكم اليوم يؤكد على أننا ماضون معكم على الحق وميثاق سطرتموه بالدماء لبناء دولة المؤسسات التي ترفض الدكتاتورية وحكم العسكر.

ومن جانبه قال عضو الرئاسي محمد عماري زايد “لن ترهبنا لا الإمارات ولا مصر ولا غيرهم، التي تساند حفتر في حربه التي يشنها على تخوم طرابلس، فنحن أصحاب حق وأصحاب قضية، ومدينة مصراتة تقدم أبنائها فداء للوطن في ساحات الوغى ردا للطاغي، ودفاعًا عن هذه البلاد وعن الحقوق والأعراضوالحرمات”.

وقتل أكثر من 30 مسلحا من القوات التابعة لحكومة الوفاق يوم السبت، بغارات جوية، نفدها سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الليبي في منطقة وادي الربيع ومحيط المطار الدولي السابق واليرموك وعين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وقال مصدر مسؤول بحكومة الوفاق، إن معظم القتلى الدين سقطوا في القصف تابعين لكتائب من مصراتة وعددهم 23 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى، و8 قتلى آخرين تابعين لكتائب من طرابلس وتاجوراء.

وفي إدراج نشره عبر حسابه على فيسبوك ليل الأحد، قال القيادي في كتيبة ثوار طرابلس وعضو المجلس البلدي نالوت عاطف برقيق “مدينة العزة والشرف والصمود مصراتة تزف “23” شهيدا من ابنائها هذا اليوم ونشر قائمة بأسمائهم جميعا، ويعتقد أنهم سقطوا في معسكر اليرموك الدي يتمركز فيه لواء الصمود بقيادة صلاح بادي المعاقب أمميا.

ومن جانبها نعت قوة حماية طرابلس، القتلى، وقالت ” تزف ليبيا شهدائها من أبنائها الشجعان في ملحمة الدفاع عن عاصمتنا الأبية” ووصفت القتلى بـ”شهـداء الوطن الذين سقطوا اليوم مقبلين غير مدبرين دفاعًا عن أرضهم وعرضهم”.

وكان اللواء محمد منفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة أعلن عن عملية عسكرية جوية أطلق عليها إسم “عاقبة الغدر” ناشد فيها سكان العاصمة طرابلس الابتعاد عن المواقع العسكرية ومواقع المليشيات والإرهابيين وذلك من أجل سلامتهم.

وتعرضت مواقع قوات الوفاق ليل السبت لضربات جوية هي الأعنف في مناطق محيط المطار الدولي السابق وفي معسكر اليرموك وعين زارة ووادي الربيع ، وتواترت أنباء عن إستهداف أحدى الضربات غرفة عمليات لواء الصمود بمعسكر

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بوابة افريقيا الاخبارية

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  • قال أحمد في مسنده (22151) 22503- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَجِيرٍ ، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ قَالَ : جِيءَ بِرُؤُوسٍ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ فَنُصِبَتْ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ، وَجَاءَ أَبُو أُمَامَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْهِمْ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ ، ثَلاَثًا ، وَخَيْرُ قَتْلَى تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ مَنْ قَتَلُوهُ . وَقَالَ : كِلاَبُ النَّارِ ، ، ثَلاَثًا ، ثُمَّ إِنَّهُ بَكَى ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُمْ ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : يَا أَبَا أُمَامَةَ أَرَأَيْتَ هَذَا الْحَدِيثَ ؟ حَيْثُ قُلْتَ : كِلاَبُ النَّارِ ، شَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ شَيْءٌ تَقُولُهُ بِرَأْيِكَ ؟ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ لَوْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَين ، حَتَّى ذَكَرَ سَبْعاً لَخِلْتُ أَنْ لاَ أَذْكُرَهُ . فَقَالَ الرَّجُلُ : لأَيِّ شَيْءٍ بَكَيْتَ ؟ قَالَ : رَحْمَةً لَهُمْ أَوْ مِنْ رَحْمَتِهِمْ.

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  • تحالف ضرار لتفريق المسلمين مكون من تركيا وقطران (قطر وايران) يهدف الى تفريق المسلمين خاصة العرب منهم وهدم جيوشهم الوطنية تركيا وايران تطمعان في الإمبراطورية الفارسية او العثمانية اما قطر فخدمة للصهاينة حيث أشاد نتنياهو بالدور الذى تقوم به قطر للحفاظ على الانقسام بين فتح وحماس وهدم محاولات مصر للم شملهم وقد حاولت مصر توحيد المؤسسة العسكرية الليبية واستطاعت الطرفين ولكن تحالف ضرار افسد المصالحة وفى ليبيا سنجد مصراطة هي مدينة ضرار للتفريق بين الليبين بالتعاون مع تخالف ضرار الرئيسى ولو كان بيننا اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لامر بهدم المدينة كما حدث مع مسجد ضرار الذى زعم من بونه من المنافقين انه لخدمة فقراء المسلمين والتقرب الى الله لدخول الجنة نفس أسلوب الخوان المفلسين في التجارة بالدين مع ان اسلوبهم قديم حتى في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك اخوان منافقين اغبياء لنقرأ قصة مسجد ضرار الذي بُنِي في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سورة التوبة، حيث جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى: (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ*لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚفِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا واللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)،[٥] أمّا تفاصيل بنائه فقد ورد ذكرها في العديد من كُتُب التفسير؛ حيث جاء فيها أنَّ المدينة قبل أن يدخلها النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، كان فيها رجل من قبيلة الخزرج اسمه أبو عامر الراهب، وكان في الجاهلية نصرانيّاً، وتعلَّم من أهل الكتاب وقرأ كتبهم، وكان في تلك الفترة يتعبَّد بعبادتهم.[٦]

    وقد كان لأبي عامر الراهب مكانة عظيمة، وشرف رفيع في قومه، فلمّا انتقل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى المدينة، واجتمع حوله المسلمون من المهاجرين والأنصار، وصار للإسلام قوّة ومنعة، وخاصّةً بعد غزوة بدر، لم يُعجب ذلك أبا عامر، وأظهر الحقد والعداء للمسلمين، ثمّ اتجه إلى مكة؛ ليحرِّض كفُارها وسادَتها على محاربة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه رضي الله عنهم، ثمّ وقعت غزوة أحد، حيث امتحن الله المؤمنين، وفي بداية المعركة توجّه أبو عامر إلى قومه من الأنصار ممّن كانوا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فخاطبهم وحرّضهم على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، واستمالهم للوقوف في صفّه، وموافقته على ما عزم عليه من عِداء للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه، فلما رأوا منه ذلك العداء للنبيّ شتموه وسبّوه.[٦]

    ولما انتهت غزوة أحد، وازداد شأن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ومكانته، توجّه أبو عامر إلى هرقل ملك الروم، وطلب منه أن ينصره ويُعينه على عداء النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فوعده هرقل بأنه سينصره ومَنَّاه بذلك، وأقام عنده فترةً، وأخبر المنافقين في المدينة أنّه سيأتيهم بجيش؛ لقتال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ ليكسر شوكته ويغلبه، وأمرهم أن يجعلوا لهم مكاناً يجتمعون فيه ويكون لهم معقلاً ومرصداً، فرأوا أن يبنوا مسجداً بجوار مسجد قباء، فبنَوْه، وطلبوا من النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يأتيهم للصلاة فيه؛ ليجعلوا له أساساً بين المسلمين، وكان ذلك قبل خروج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى غزوة تبوك، وكانت حجّتهم بأنّ بناءه كان بقصد إيواء الضعفاء وذوي الأمراض والعِلل، إلا أنّ الله سبحانه وتعالى عصم نبيّه صلّى الله عليه وسلّم من الصلاة في ذلك المسجد؛ حيث سافر حينها إلى تبوك، وفي طريق رجوعه إلى المدينة نزل عليه الوحي يخبره بنيّة بناء مسجدهم ذاك وقصدهم، فبعث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى المسجد من يهدمه قبل أن يصل إلى المدينة.[٦] وبنى مسجد الضرار اثنا عشر رجلاً من المنافقين، وهم: خذام بن خالد، وثعلبة بن حاطب، ومعتب بن قشير، وأبو حبيبة بن الأذعر، وعباد بن حنيف، وجارية بن عامر وابناه: مجمع وزيد، ونبتل بن الحارث، وبحزج من بني ضبيعة، وبجاد بن عثمان، ووديعة بن ثابت.[٦]

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  • ااتراك محسبيين على ليبيا يضحك عليهم محرمين وهم لبسين بدلاى عربيات ليبيات وواكلين عجينه (بازينو)وحلين فساخيهم 23مقتول بجندى واحد اخز على هيك مستوطنين

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