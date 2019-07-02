الرئاسي يحاول رفع معنويات قوات مصراتة بعد ضربة اليرموك

قام النائب بالمجلس الرئاسي “عبدالسلام كاجمان” رفقة عضو المجلس “محمد عماري زايد” الاثنين، بزيارة إلى مصراتة قدموا فيها العزاء لأهالي مسلحي كتائب مصراتة الذين قتلوا يوم السبت في غارات جوية على معسكر اليرموك وعين زارة .
وقال كاجمان في كلمة أمام أعيان من مصراتة ومجلسها البلدي وأهالي القتلى، إن مدينة مصراتة دفعت الغالي والنفيس في سبيل إحقاق الحق، وانكسرت على جنباتها عنجهية وغطرسة الدكتاتورية، واليوم تسطر صفحات أخرى مضيئة في تاريخ المدينة والوطن، وفق تعبيره.
وأضاف كاجمان، إن وجودنا معكم اليوم يؤكد على أننا ماضون معكم على الحق وميثاق سطرتموه بالدماء لبناء دولة المؤسسات التي ترفض الدكتاتورية وحكم العسكر.
ومن جانبه قال عضو الرئاسي محمد عماري زايد “لن ترهبنا لا الإمارات ولا مصر ولا غيرهم، التي تساند حفتر في حربه التي يشنها على تخوم طرابلس، فنحن أصحاب حق وأصحاب قضية، ومدينة مصراتة تقدم أبنائها فداء للوطن في ساحات الوغى ردا للطاغي، ودفاعًا عن هذه البلاد وعن الحقوق والأعراضوالحرمات”.
وقتل أكثر من 30 مسلحا من القوات التابعة لحكومة الوفاق يوم السبت، بغارات جوية، نفدها سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الليبي في منطقة وادي الربيع ومحيط المطار الدولي السابق واليرموك وعين زارة جنوب العاصمة طرابلس.
وقال مصدر مسؤول بحكومة الوفاق، إن معظم القتلى الدين سقطوا في القصف تابعين لكتائب من مصراتة وعددهم 23 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى، و8 قتلى آخرين تابعين لكتائب من طرابلس وتاجوراء.
وفي إدراج نشره عبر حسابه على فيسبوك ليل الأحد، قال القيادي في كتيبة ثوار طرابلس وعضو المجلس البلدي نالوت عاطف برقيق “مدينة العزة والشرف والصمود مصراتة تزف “23” شهيدا من ابنائها هذا اليوم ونشر قائمة بأسمائهم جميعا، ويعتقد أنهم سقطوا في معسكر اليرموك الدي يتمركز فيه لواء الصمود بقيادة صلاح بادي المعاقب أمميا.
ومن جانبها نعت قوة حماية طرابلس، القتلى، وقالت ” تزف ليبيا شهدائها من أبنائها الشجعان في ملحمة الدفاع عن عاصمتنا الأبية” ووصفت القتلى بـ”شهـداء الوطن الذين سقطوا اليوم مقبلين غير مدبرين دفاعًا عن أرضهم وعرضهم”.
وكان اللواء محمد منفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة أعلن عن عملية عسكرية جوية أطلق عليها إسم “عاقبة الغدر” ناشد فيها سكان العاصمة طرابلس الابتعاد عن المواقع العسكرية ومواقع المليشيات والإرهابيين وذلك من أجل سلامتهم.
وتعرضت مواقع قوات الوفاق ليل السبت لضربات جوية هي الأعنف في مناطق محيط المطار الدولي السابق وفي معسكر اليرموك وعين زارة ووادي الربيع ، وتواترت أنباء عن إستهداف أحدى الضربات غرفة عمليات لواء الصمود بمعسكر
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