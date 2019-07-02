الرئاسي يحاول رفع معنويات قوات مصراتة بعد ضربة اليرموك

قام النائب بالمجلس الرئاسي “عب دالسلام كاجمان” رفقة عضو المجل س “محمد عماري زايد” الاثنين، بزيارة إلى مصراتة قدموا فيها ال عزاء لأهالي مسلحي كتائب مصرات ة الذين قتلوا يوم السبت في غار ات جوية على معسكر اليرموك وعين زارة .

وقال كاجمان في كلمة أمام أعيان من مصراتة ومجلسها البلدي وأها لي القتلى، إن مدينة مصراتة دفع ت الغالي والنفيس في سبيل إحقاق الحق، وانكسرت على جنباتها عنج هية وغطرسة الدكتاتورية، واليوم تسطر صفحات أخرى مضيئة في تاري خ المدينة والوطن، وفق تعبيره.

وأضاف كاجمان، إن وجودنا معكم ا ليوم يؤكد على أننا ماضون معكم على الحق وميثاق سطرتموه بالدما ء لبناء دولة المؤسسات التي ترف ض الدكتاتورية وحكم العسكر.

ومن جانبه قال عضو الرئاسي محمد عماري زايد “لن ترهبنا لا الإم ارات ولا مصر ولا غيرهم، التي ت ساند حفتر في حربه التي يشنها ع لى تخوم طرابلس، فنحن أصحاب حق وأصحاب قضية، ومدينة مصراتة تقد م أبنائها فداء للوطن في ساحات الوغى ردا للطاغي، ودفاعًا عن ه ذه البلاد وعن الحقوق والأعراض والحرمات”.

وقتل أكثر من 30 مسلحا من القوا ت التابعة لحكومة الوفاق يوم ال سبت، بغارات جوية، نفدها سلاح ا لجو التابع للقيادة العامة للجي ش الليبي في منطقة وادي الربيع ومحيط المطار الدولي السابق وال يرموك وعين زارة جنوب العاصمة ط رابلس.

وقال مصدر مسؤول بحكومة الوفاق، إن معظم القتلى الدين سقطوا في القصف تابعين لكتائب من مصراتة وعددهم 23 قتيلا إضافة إلى عشر ات الجرحى، و8 قتلى آخرين تابعي ن لكتائب من طرابلس وتاجوراء.

وفي إدراج نشره عبر حسابه على ف يسبوك ليل الأحد، قال القيادي ف ي كتيبة ثوار طرابلس وعضو المجل س البلدي نالوت عاطف برقيق “مدي نة العزة والشرف والصمود مصراتة تزف “23” شهيدا من ابنائها هذا اليوم ونشر قائمة بأسمائهم جمي عا، ويعتقد أنهم سقطوا في معسكر اليرموك الدي يتمركز فيه لواء الصمود بقيادة صلاح بادي المعاق ب أمميا.

ومن جانبها نعت قوة حماية طرابل س، القتلى، وقالت ” تزف ليبيا ش هدائها من أبنائها الشجعان في م لحمة الدفاع عن عاصمتنا الأبية” ووصفت القتلى بـ”شهـداء الوطن الذين سقطوا اليوم مقبلين غير م دبرين دفاعًا عن أرضهم وعرضهم”.

وكان اللواء محمد منفور آمر غرف ة عمليات سلاح الجو بالقيادة ال عامة للقوات المسلحة أعلن عن عم لية عسكرية جوية أطلق عليها إسم “عاقبة الغدر” ناشد فيها سكان العاصمة طرابلس الابتعاد عن الم واقع العسكرية ومواقع المليشيات والإرهابيين وذلك من أجل سلامت هم.

وتعرضت مواقع قوات الوفاق ليل ا لسبت لضربات جوية هي الأعنف في مناطق محيط المطار الدولي الساب ق وفي معسكر اليرموك وعين زارة ووادي الربيع ، وتواترت أنباء ع ن إستهداف أحدى الضربات غرفة عم ليات لواء الصمود بمعسكر

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