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ليبيا: حفتر يهدد وتركيا تتوعد

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

يستضيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة من برنامج “وجها لوجه” أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية سمير صالحة ، والمحلل السياسي عبد الحكيم فنوش، للحديث عن تهديد المشير خليفة حفتر باستهداف المصالح التركية في ليبيا بعد تلقيه “ضربة موجهة” في إطار معركته ضد قوات الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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