ليبيا: حفتر يهدد وتركيا تتوعد

يستضيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة من برنامج “وجها لوجه” أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية سمير صالحة ، والمحلل السياسي عبد الحكيم فنوش، للحديث عن تهديد المشير خليفة حفتر باستهداف المصالح التركية في ليبيا بعد تلقيه “ضربة موجهة” في إطار معركته ضد قوات الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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