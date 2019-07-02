تعليم الوفاق تدعو طلاب الشهادة الإعدادية النازحين للتسجيل في أقرب مدرسة

دعا مدير المركز الوطني للامتحانات محمود البوعزي النازحين من طلبة الشهادة الإعدادية لسرعة التسجيل في أقرب مدرسة في أجل أقصاه الخميس القادم.

وحث البوعزي في تعميم له مدراء المدارس على سرعة إدخال هؤلاء الطلاب بمنظومة التسجيل قبل انتهاء ذات الأجل.

وأضاف أنه يتوجب على الطلاب التكميلي الإسراع بالتسجيل في أقرب مدرسة كما يتوجب على مدراء المدارس تسجيلهم بالمنظومة بعد أن تم إعادة فتحها لذات الغرض فقط.

وأردف مدير المركز الوطني للامتحانات أنه يتوجب على مدراء مكاتب الامتحانات بالبلديات مراجعة قوائم طلبة الشهادة الإعدادية بمدارس المراقبة المعلنة بالمنظومة وسرعة إدخال فروق التسجيل بها في أجل أقصاه الخميس القادم

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