رئيس حكماء ليبيا : تركيا تطاولت كثيرا

قال رئيس مجلس حكماء ليبيا محمد المغربى، إن الجيش الليبي الوطني رد الرد المناسب اتجاه كل من يحاول خراب ليبيا وتعطيل القيام بالدولة، لافتًا إلى أن الجيش الليبي قادر على إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأضاف رئيس مجلس حكماء ليبيا، في مداخلة هاتفية بفضائية “إكسترا نيوز”، أن تركيا تطاولت كثيرا وتحلم بإعادة الإمبراطورية العثمانية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي يعمل على الحفاظ وحماية المصالح الحكومية من العدوان الذي يهدد الأمن الوطني ويعرقل قيام الدولة ويساعد الإرهابيين داخل ليبيا.

وأكد أن تركيا أيقنت أن الشعب الليبي يقف وراء جيشه الوطني، ويتصدى للإرهابيين الذين تمولهم تركيا وتمولهم بالصواريخ والطائرات لضرب أبناء الشعب الليبي.

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