عقيلة صالح يوجه خطابا للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بخصوص التدخل التركي

وجه رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” خطابا للأمين العام للأمم المتحدة أنطويو غوتيريس وخطابا آخر لرئيس الاتحاد الإفريقي للدورة الحالية عبد الفتاح السيسي بشأن التدخل التركي في ليبيا .

وبحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق فإن عقيلة سجل شجب مجلس النواب خلال خطابه للتدخل التركي ودعمها للمليشيات المسلحة الإرهابية والخارجة عن القانون ضد قوات الجيش، مؤكدا على اختطاف العاصمة ومؤسسات الدولة من قبل قادة المليشيات الإرهابية.

وطالب رئيس مجلس النواب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الإفريقي باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء التدخل التركي والذي يشكل خرقا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن هذا التدخل المرفوض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا