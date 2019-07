«المنفور»: المعركة ستشهد تصعيدًا استثنائيًا لن يتوقف إلا بتحرير كامل ليبيا

المتوسط:

أعلن آمر غرفة عمليات سلاح الجو بقوات الكرامة اللواء، محمد المنفور، إن الجيش أطلق عملية جوية لاستهداف تمركزات الميليشيات المسلحة تحت اسم عاقبة الغدر، مطالبا أهالي طرابلس بالابتعاد عن أي هدف ثابت أو متحرك قد يكون عرضة للضربات الجوية.

وأكد المنفور، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن “المعركة ستشهد تصعيداً استثنائياً لن يتوقف إلا بتحرير كامل الأراضي الليبية من حكم الميليشيات”. ولم يحدد المنفور مدى زمني لانتهاء الضربات الجوية.

وأوضح المنفور، أنه تم إطلاق هذه العملية لترد بـ”الشكل المناسب” على الجريمة البشعة التي ارتكبتها الميليشيات في مدينة غريان الأربعاء الماضي، باستهدافها جرحى قوات الجيش، وتصفيتهم في مستشفى غريان، وهو ما يمثل إحدى جرائم الحرب التي تستوجب الرد السريع، مضيفا أن عملية عاقبة الغدر تأتي بعد استنفاد كل الوسائل التقليدية، وكرد قوي على العصابات الإجرامية.

