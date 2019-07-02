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السفارة الفرنسية: الحديث عن وجود عسكريين فرنسيين في مدينة غريان مجرد أخبار وهمية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – نفت السفارة الفرنسية في ليبيا أمس الاثنين بشكل قاطع ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود عسكريين فرنسيين في غريان.

السفارة نشرت في حسابها على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر”: “تنفي سفارة فرنسا في ليبيا نفيا قاطعا ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعية بشأن وجود عسكريين أو أطقم عسكرية فرنسية في غريان”.

واختمت السفارة الفرنسية تغريدتها بوضع وسم (Fakenews) والتي تعني بأن ما تم نشره مجرد أخبار وهمية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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