مساعٍ لاستئناف رحلات الخطوط التونسية إلى ليبيا

ناقش وزير المواصلات المُفوض بحكومة الوفاق الوطني، ميلاد معتوق، مع وزير النقل التونسي، هشام أحمد، ضرورة تفعيل عمل الخطوط الجوية التونسية من وإلى ليبيا، إضافة إلى سُبل استئناف عمل خط النقل البحري بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير المُواصلات المُفوض إلى تونس بغرض بحث أهمية وفائدة استئناف جوانب العمل المُشترك المُتوقفة بمجال المواصلات بين تونس وليبيا، والفائدة التي ستعود على البلدين بعد ذلك.

وبدوره، اعتبر وزير النقل التونسي خط النقل بين تونس وليبيا أحد أهم الخطوط المُربحة لبلاده، مُؤكداً رغبته في استئناف رحلات الخطوط الجوية التونسية إلى مطارات ليبيا في أقرب فرصة مُمكنة، وذلك بعد التغلب على عدد من الأزمات التي تُعاني منها الشركة، أبرزها النقص في عدد الطائرات، وحول خط النقل البحري وعد الوزير التونسي بإعادة تفعيل خطوط الركاب والشحن مع ميناء جرجيس.

واستعرض معتوق أبرز المشاكل التي يُواجهها المُسافرون الليبييون من تونس إلى ليبيا، من بينها ظاهرة تعرض عدد من حقائب المسافرين إلى ليبيا للتخريب والعبث بالأغراض الموجودة داخلها.

وبحسب وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، خلص الاجتماع إلى تنظيم زيارة قريبة لوزير النقل التونسي رفقة وفد فني رفيع المستوى، من المُتوقع أن تتم خلال النصف الثاني من هذا الشهر للتحضير للبرنامج النهائي لاستئناف رحلات الخطوط التونسية إلى ليبيا، وتفعيل الخط البحري بين ميناءي “طرابلس وجرجيس

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