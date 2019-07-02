لجنة الأزمة بالحكومة المؤقتة توزع أجهزة طبية على المراكز الصحية بالجنوب

وزعت لجنة الأزمة بالحكومة المؤقتة أجهزة ومعدات طبية على العيادات والمراكز الصحية بسبها بإشراف إدارة الخدمات الصحية، وحضور عميد المجلس البلدي سبها حامد الخيالي وعدد من مديري الإدارات الصحية بالمنطقة الجنوبية وأعضاء المجتمع المدني.

وقال مسؤول اللجنة المكلفة بتوزيع الأجهزة والمعدات الطبية في لجنة الأزمة حافظ الطارقي، إن هذه هي الدفعة الثانية من الأجهزة المخصصة للمنطقة الجنوبية، وبهذا تكون اللجنة استكملت التوزيع على ثلاثة وأربعين مركزا صحيا ومستشفى بالمنطقة الجنوبية، ابتداء بإيسين في أقصى غات إلى إدري مرورا بالقطرون ومرزق وسبها والمناطق المجاورة لها.

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