وزير الحكم المحلي يبحث دعم الخبرات الألمانية

عقد وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق ميلاد الطاهر اجتماعا مطول في تونس مع مسؤولي مؤسسة “giz” الألمانية بحضور مستشار وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي في ألمانيا “دينيس سرتكان ” ومدير مكتب “giz” في طرابلس.

وناقش الطاهر خلال الاجتماع بنود الاتفاق الموقع بين المؤسسات الألمانية وليبيا بما فيها إنشاء مراكز تدريب وتطوير قدرات المرأة والشباب الأمر الذي سيتيح أمامهم فرص عمل في سوق العمل المحلي.

وتطرق الجانب الألماني إلى أهمية تنظيم عمل الكوادر الإدارية في البلديات وتطوير العمل الإداري والمالي.

وكان رئيس إدارة التدريب والتكوين المهني في وزارة العمل والتأهيل رمزي كشادة قد أكد في تصريحات لـ218 خلال شهر يونيو الماضي أن الوزارة شرعت في عقد مرحلة جديدة من الاجتماعات مع منظمة “GIZ” الحكومية الألمانية لمتابعة إنشاء مشروعات تنموية في عدد من البلديات في إشارة لنفس المشروعات التي ما زالت المؤسسات الليبية تتابع تأسيسها.

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