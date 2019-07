لهذا السبب.. «المنطقة العسكرية الجبل الغربي» طالبت أفرادها بالالتحاق بالمعسكرات

المتوسط:

طالبت المنطقة العسكرية الجبل الغربي في بلاغ لها اليوم، جميع الوحدات العسكرية والاحتياط والقوة المساندة بالمنطقة إلى الالتحاق وتقديم التمام للعمليات خلال الـ 24 ساعة من تاريخ البلاغ.

وأشارت المنطقة العسكرية الجبل الغربي في بلاغها، إلى أن كل من يتأخر عن تنفيذ هذه التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية ويعتبر متخاذلا في مجابهة العدو.

ولفتت المنطقة العسكرية الجبل الغربي، إلى أن هذا البلاغ جاء بناء على قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن إعلان حالة النفير العام في البلاد نتيجة التهديدات التركية بالتدخل المباشر في ليبيا.

