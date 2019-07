حملات مرورية في أجدابيا لضبط المخالفين

المتوسط:

اجتمع صباح اليوم الثلاثاء 2 يوليو مساعد الشؤون الأمنية العقيد موسى جويلي، ورئيس قسم المرور العقيد صالح شعيب ورئيس مصنع اللوحات المعدنية العقيد صالح المدير.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة كيفية تسهيل الإجراءات لتسجيل المركبات الآلية واستخراج اللوحات المعدنية في أجدابيا على وجه السرعه، حيثُ بدأ قسم المرور بشن حملات على المخالفين للوائح القانونية وعليه سيتم حجز جميع المركبات التي لا تحمل لوحات و السائقين الذين لا يحملون رخص قيادة .

