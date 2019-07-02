لجنة الأزمة بالحكومة المؤقتة تستأنف توزيع أجهزة طبية متطورة على المراكز الصحية بالمنطقة الجنوبية

سبها 02 يوليو 2019 (وال) – استأنفت لجنة الأزمة بالحكومة الليبية المؤقتة، توزيع أجهزة ومعدات طبية على العيادات والمراكز الصحية في سبها بإشراف إدارة الخدمات الصحية.

وحضر التوزيع عميد المجلس البلدي سبها حامد رافع الخيالي، ومدير العلاقات والإعلام بالمجلس البلدي سبها السائح علي أبو دربالة وبعض مديري الإدارات الصحية بالمنطقة الجنوبية، ولفيف من أعضاء المجتمع المدني.

وبحسب الصفحة الرسمية لبلدية سبها على “فيس بوك” فقد ووزعت أجهزة تحاليل وتعقيم عالية الجودة نوع DRI CHEM NX 500، وجهاز تعقيم بخاري إيطالي للمختبر المرجعي، بواقع دفعتين الأولى 19 جهازاً، والدفعة التي تم توزيعها يوم أمس الإثنين، كانت بحضور عميد بلدي سبها، ومخاتير المحلات ببلدية سبها بعيادة السكر بمحلة القرضة جهاز التحليل الكيميائي.

ومن جهته، قال مسؤول اللجنة المكلفة بتوزيع الأجهزة والمعدات الطبية، في لجنة الأزمة الدكتور حافظ دنقش الطارقي، إن هذه هي الدفعة الثانية من الأجهزة المخصصة من لجنة الأزمة للمنطقة الجنوبية، وبهذه الدفعة استكملنا التوزيع على 43 مركزا صحيا ومستشفى بالمنطقة الجنوبية ابتداء من إيسيّن في أقصى غات حتى إدري، مرورا بالقطرون ومرزق وسبها والمناطق المجاورة لها.

وأضاف الطارقي إن الجهاز الذي قمنا بتوزيعه اليوم جهاز خاص بالمختبرات وهو جهاز التحليل الكيميائي نوع DRI CHEM NX 500 وجهاز تعقيم بخاري إيطالي للمختبر يعمل بالشريحة بدل الشرائح جهاز سريع جدا، قادر على قراءة واستخراج 128 تحليلاً في ساعة واحدة.

وأكمل وزعت الأجهزة على عدة مراكز منها (مركز المنشية الصحي ، مركز حي عبد الكافي ، مركز القرضة ، العيادة المجمعة القرضة ، المركز الصحي حجارة ، المركز الصحي المهدية ، المستشفى الطبي المركزي ، المختبر المرجعي ، المركز الصحي القاهرة ، منطقة البوانيس بصفة عامة ، المستشفيات القروية الموجودة في الشاطىء قيرة ، زويلة ، براك ، برقن ، إدري ، مرورا بمنطقة غات استهدفنا مستشفى غات ، المركز الصحي البركت ، والمركز الصحي العوينات ، ومستشفى أوباري العام وعدد مركزين صحيين بمنطقة أوباري ، القطرون ، تجرهي ، البخّي ، فنقل ، تراغن ، أم الأرانب ، تساوة العديد من المركز بالمنطقة الجنوبية).

وذكر الطارقي قمنا بمسح على كل المراكز وقمنا بتزويدها بعدد جهازين لكل مركز صحي ، جهاز خاص بالكيمياء وهو جهاز متطور جدا جهاز (3×1 ) يغني المواطن عن القيام بعدة تحاليل في المراكز الخاصة، وبمبالغ مالية مرتفعة يمكن للمريض أن يذهب فقط لأي مركز من هذه المراكز دون أن يدفع شيئا فقط مجهود الذهاب.

وأكد هذا الجهاز سوف يحل أزمة كبيرة للمواطن وللمراكز الصحية وهذا ما وفرته لجنة الأزمة بالحكومة الليبية المؤقتة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الرحمن الأحيرش، والرئيس التنفيذي الدكتور السنوسي صالح.

وتابع مسؤول اللجنة المكلفة لا ننسى جهود اللجنة الفرعية الموجودة هنا في الجنوب، وعلى رأسها الباش مهندس محمد عبد القادر اسويلم، ورئيس لجنة المتابعة المهندس محمد عبد الرحمن الطيب، فقد تشرفت بأن أكون ضمن هذا اللجنة بتكليفي باللجنة الفنية الطبية بمعيّة مجموعة كبيرة موجودة هنا، على مستوى سبها ومستوى الجنوب، وكلهم يعملون على قدم وساق وقدموا الكثير من الأعمال الأخرى مثل استجلاب أجهزة الأشعة ( الرنين المغناطيسي) الذي تم تركيبه بالمركز الطبي سبها والجهاز المقطعي في المركز الصحي القرضة ،كذلك تم استهداف بعض المستشفيات الموجودة في قرى فزان مثل الشاطئ.

وأشار الطارقي، إلى إنه كان ضمن اللجنة التي أشرفت على استجلاب هذه الأجهزة ووقع عقودها عند شرائها من مدينة طوكيو باليابان، وكانت تكلفتها جدا مرتفعة قيمة كل جهاز (126) ألف دولار ولازالت الأرقام والفواتير موجودة، حيث أضاف عليها قيمة متبقية من الميزانية لشراء جهاز تعقيم غالي الثمن لا يوجد في الجنوب من قبل وتم تزويد كل مركز صحي بهذه الأجهزة المتكاملة. (وال – سبها) هــ ع

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