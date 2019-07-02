بلدي بني وليد يسلّم مولّد كهربائي إلى كليّة التقنية اﻹلكترونية 

بني وليد 02 يوليو 2019 (وال) – سلّم المجلس البلدي بني وليد، مولدا كهربائيا إلى كلية التقنية الإلكترونية، لتغطية العجز في التيار الكهرباء، والانقطاع المستمر على اقسامها؛ وذلك لاستمرار العملية التعليمية وخلق كل الظروف الملائمة للطلاب.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية فإن هذه الخطوة، تأتي في إطار اهتمام عميد بلدية بني وليد السيد سالم علي إنوير، بالتعليم العالي، وبشريحة الطلاب داخل البلدية.

يذكر أن المجلس البلدي بني وليد، استلم عددا من المولدات الكهربائية، من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجاء ذلك في إطار التعاون المشترك بينهم.

ومن جهته، أكد عميد بلدية بني وليد، إن شريحة الطلاب هي من الشرائح التي سيوليها اهتمامه؛ وذلك للاستفادة من هذه الشريحة لخدمة المدينة وأهلها مستقبلا. (وال – بني وليد) هــ ع

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