قام السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، بلقاء رئيس منظمة الأمم المتحدة للطفولة في ليبيا، عبد الرحمن غندور، لمناقشة مسألة حماية الأطفال في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وتطرق اللقاء، إلى مناقشة البرامج الجارية لتعزيز حقوق الطفل، والمساهمة الأخيرة التي بلغت مليوني يورو، المقدمة من إيطاليا لمساعدة وإنقاذ حياة أكثر الناس تضررا في البلاد.

