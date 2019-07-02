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السراج يبحث مع آمر المنطقة الغربية متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

القاهرة- سبوتنيك. وذكر بيان لحكومة الوفاق الوطني أن السراج “اجتمع صباح اليوم الثلاثاء مع آمر المنطقة العسكرية الغربية آمر غرفة العمليات المشتركة… وتناول الاجتماع آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين العسكري والأمني، والأوضاع الميدانية على الجبهات بالمنطقة العسكرية الغربية”.

وأضاف البيان: “جرى خلال الاجتماع مراجعة عمليات التنسيق ما بين المناطق العسكرية المختلفة ومحاور وخطوط القتال، وآليات العمل فيما بينها، كما تم بحث متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية”.

وأشاد السراج “بشجاعة رجال الجيش الليبي والقوة المساندة في عملية تحرير غريان، كما حيا قيادات المناطق الأخرى ومسؤولي الجبهات والجنود والقوات المساندة على أدائهم البطولي بمختلف المحاور”.

كان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ “الإرهابية” في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها “حالة النفير” لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ “الانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015”.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري مبادرة لعقد منتدى للمصالحة الوطنية بعد دخول قوات الجيش إلى العاصمة طرابلس.

وفي طرابلس، أعلن السراج، منتصف الشهر الماضي، مبادرة سياسية للخروج من الأزمة الراهنة، تتضمن عقد ملتقى ليبي، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن قبيل نهاية العام الجاري.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمبادرة التي أعلنها السراج، قائلة في بيان إنها “تعرض مساعيها الحميدة على كل الأطراف في سبيل مساعدة ليبيا على الخروج من مرحلتها الانتقالية الطويلة نحو مرحلة السلام والاستقرار والازدهار”.

وتتمركز في طرابلس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة السراج، والتي أخفقت في الحصول على ثقة البرلمان القائم بشرق البلاد، ويدعمه الجيش الوطني الليبي، عقب توقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات المغربية في 2015.

وتقول الأمم المتحدة إن آلاف الليبيين اضطروا للنزوح، فيما قتل أكثر من 600 شخص وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف آخرين منذ اندلاع المعارك في طرابلس.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • اى شجاعة أيها المجرمون الغدر والخيانة والطعن من الخلف لمن عفا عنهم الجيش الوطنى عملا بالقيم الإسلامية وقوله تعالى ادفع بالتى هي احسن 0اما انتم فعلى خطى يهود بنى قريظة في غزوة الأحزاب الذين غدروا بالمسلمين ونالوا القصاص العادل وانتم أيها المجرمون تتباهون بجريمة حرب مثلما يتباهى الدواعش بقطع الرؤوس ولافرق بينكم وبينهم وستدفعون ثمنها قريبا يوم تعلقوا من بيضانكم في ساحة الشهداء ان وجدت ولقد رأيتم بأس اسود الجيش الوطنى بعدها في ساحة القتال وجها لوجه بعيدا عن الغدر والخيانة ومن الان ليس لكم عهد ولا امان انظر فوق رسك تجد نسور الجو يستطيعون سحف رؤوسكم ولكن ثمن الصاروخ اغلى منها لنستخدمه في قصف طائرات الأطفال التركية التي يتدرب عليها نسو الجو الان

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