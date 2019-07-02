اخبار ليبيا الان

«السراج» يبحث مع آمر المنطقة العسكرية الغربية تطورات الأوضاع الميدانية

تم النشر منذُ 32 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

اجتمع صباح اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، مع آمر المنطقة العسكرية الغربية آمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين العسكري والأمني، والأوضاع الميدانية على الجبهات بالمنطقة العسكرية الغربية، وجرى خلال الاجتماع مراجعة عمليات التنسيق ما بين المناطق العسكرية المختلفة ومحاور وخطوط القتال، وآليات العمل فيما بينها، كما تم بحث متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية.

وأشاد السراج، بشجاعة رجال الجيش الليبي والقوة المساندة في عملية تحرير غريان، كما حيا قيادات المناطق الأخرى ومسؤولي الجبهات والجنود والقوات المساندة على أداءهم البطولي بمختلف المحاور.

The post «السراج» يبحث مع آمر المنطقة العسكرية الغربية تطورات الأوضاع الميدانية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اى شجاعة أيها المجرمون الغدر والخيانة والطعن من الخلف لمن عفا عنهم الجيش الوطنى عملا بالقيم الإسلامية وقوله تعالى ادفع بالتى هي احسن 0اما انتم فعلى خطى يهود بنى قريظة في غزوة الأحزاب الذين غدروا بالمسلمين ونالوا القصاص العادل وانتم أيها المجرمون تتباهون بجريمة حرب مثلما يتباهى الدواعش بقطع الرؤوس ولافرق بينكم وبينهم وستدفعون ثمنها قريبا يوم تعلقوا من بيضانكم في ساحة الشهداء ان وجدت ولقد رأيتم بأس اسود الجيش الوطنى بعدها في ساحة القتال وجها لوجه بعيدا عن الغدر والخيانة ومن الان ليس لكم عهد ولا امان انظر فوق رسك تجد نسور الجو يستطيعون سحف رؤوسكم ولكن ثمن الصاروخ اغلى منها لنستخدمه في قصف طائرات الأطفال التركية التي يتدرب عليها نسو الجو الان

    رد