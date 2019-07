«السراج» يبحث مع آمر المنطقة العسكرية الغربية تطورات الأوضاع الميدانية

المتوسط:

اجتمع صباح اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، مع آمر المنطقة العسكرية الغربية آمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين العسكري والأمني، والأوضاع الميدانية على الجبهات بالمنطقة العسكرية الغربية، وجرى خلال الاجتماع مراجعة عمليات التنسيق ما بين المناطق العسكرية المختلفة ومحاور وخطوط القتال، وآليات العمل فيما بينها، كما تم بحث متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية.

وأشاد السراج، بشجاعة رجال الجيش الليبي والقوة المساندة في عملية تحرير غريان، كما حيا قيادات المناطق الأخرى ومسؤولي الجبهات والجنود والقوات المساندة على أداءهم البطولي بمختلف المحاور.

