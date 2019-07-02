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السراج يشيد لجويلي بعملية غريان

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إجتمع رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج مع آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للرئاسي وآمر غرفة العمليات المشتركة أسامة جويلي.

الاجتماع تناول بحسب مكتب السراج الاعلامي آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين العسكري والأمني والاوضاع الميدانية لمسلحي الوفاق الذين يواجهون القوات المسلحة جنوب طرابلس.

وأجرى المجتمعون مراجعة لعمليات التنسيق ما بين المناطق العسكرية المختلفة التابعة للرئاسي ومحاور وخطوط القتال وآليات العمل فيما بينها كما تم بحث متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية لمسلحيهم.

وبدوره، أشاد السراج بما وصفها بـ” شجاعة الجيش الليبي والقوة المساندة في تحرير مدينة غريان” كما حيا قيادات المناطق الأخرى ومسؤولي الجبهات وجنود قواته ومن وصفهم بـ” القوات المساندة ” على أداءهم الذي وصفه بـ”البطولي” بمختلف المحاور.

يشار إلى أن لجنة الدفاع النيابية قد إتخذت إجراءات لمراسلة محكمة الجنايات الدولية لتصنيف اسامة جويلي كمجرم حرب بعد تحميله مسؤولية تصفية مسلحيه لجرحى القوات المسلحة في مستشفى مدينة غريان بعد التحقيق معهم داخل المستشفى وهم أحياء.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اى شجاعة أيها المجرمون الغدر والخيانة والطعن من الخلف لمن عفا عنهم الجيش الوطنى عملا بالقيم الإسلامية وقوله تعالى ادفع بالتى هي احسن اما انتم فعلى خطى يهود بنى قريظة في غزوة الأحزاب الذين غدروا بالمسلمين ونالوا القصاص العادل وانتم أيها المجرمون تتباهون بجريمة حرب مثلما يتباهى الدواعش بقطع الرؤوس ولافرق بينكم وبينهم وستدفعون ثمنها قريبا يوم تعلقوا من بيضانكم في ساحة الشهداء ان وجدت ولقد رأيتم بأس اسود الجيش الوطنى بعدها في ساحة القتال وجها لوجه بعيدا عن الغدر والخيانة ومن الان ليس لكم عهد ولا امان انظر فوق رسك تجد نسور الجو يستطيعون سحف رؤوسكم ولكن ثمن الصاروخ اغلى منها لنستخدمه في قصف طائرات الأطفال التركية التي يتدرب عليها نسو الجو الان

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