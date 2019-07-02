“الصحارى عين زارة” يُسهّل شراء آلات نقاط البيع

أعلن مصرف الصحارى فرع عين زارة، الثلاثاء، عن افتتاح مركز متخصص لبيع “آلات نقاط البيع” لأصحاب المحلات والمراكز التجارية والأسواق.

الصحارى أطلق مركز المبيعات بالشراكة مع شركة تداول للتقنية ويعد الأول من نوعه في المنطقة المحيطة بالفرع.

من جهتها أوضحت شركة تداول للتقنية عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك أن المستندات المطلوبة لإتمام عملية شراء آلات البيع هي صورة عن رخصة مزاولة النشاط مع ضرورة اصطحاب صورة عن جواز السفر بالإضافة لصورة من الرقم الوطني لصاحب النشاط التجاري.

وكان مصرف الصحارى فرع عين زارة قد أعلن أمس الاثنين عن إطلاق مبادرة لعملائه تحت شعار: “شحن البطاقة وخودها ببلاش”، في إطار تشجيعهم للتحول للصيرفة الإلكترونية موضحا للراغبين في الاستفادة من الخدمة التي أطلقها بالشراكة مع شركة تداول للتقنية ضرورة إيداع قيمة مالية قدرها 500 دينار وتقديم صورة من إثبات الهوية بالإضافة لإيداع 10 دنانير مقابل عملية الشحن.

كما نوهت إدارة المصرف بضرورة الحضور الشخصي للعملاء المتقدمين للحصول على الخدمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية