وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور القتال بالمنطقة الغربية

طرابلس-العنوان

قالت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة، اليوم الثلاثاء، بأنها تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور القتال بالمنطقة الغربية.

وفي تصريحات صحفية أكد قائد كتيبة طارق بن زياد التابعة للقوات المسلحة عمر أمراجع على أن إعلان حالة النفير تتبعها إجراءات وخطوات عدة، مؤكدا بأن تعزيزات عسكرية وصلت إلى الجيش بالمنطقة الغربية.

وقالت كتيبة طارق بن زياد أمس الاثنين عبر منشور عبر صفحتها على “فيسبوك” أن القوات الخاصة الصاعقة دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة توجهت إلى مواقع تمركزها المكلفة بها في غرب البلاد.

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