الغرياني: الخارطة التي وضعها المشير حفتر تلقى توافقاً وطنياً

قال عضو المؤتمر الوطني السابق، إبراهيم الغرياني، إن هناك نوعا من التوافق الوطني على خارطة الطريق التي وضعها القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر.

هذا واستبعد الغرياني تطبيق المبادرة التي قدمها رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، مشيرا إلى أن هذه المبادرة مشابهة للمؤتمر الجامع الذي كان سيعقد برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

وقال الغرياني، إن تنظيم الإخوان خاض معارك متقدمة ضد قوات الجيش، من خلال دعم الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة والهلال النفطي.

الغرياني أوضح أن المجموعات المسلحة في طرابلس كانت تدعم الجماعات الإرهابية بغية تدمير الجيش في بنغازي ودرنة، لأنها كانت تدرك أن معركة طرابلس قادمة.

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