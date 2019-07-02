الأحوال المدنيّة تكرّم رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية بنغازي

بنغازي-العنوان

قامت مصحة الأحوال المدنية فرع بنغازي بتكريم رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية بنغازي؛ وذلك لدععمهم المتواصل للسجلات المدنية.

وبحسب المكتب الإعلامي لمصلحة الأحوال قال رئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بوجواري خلال التكريم الذي أقيم بمقر البلدية، أن مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي، تعد أهم قطاعات مدينة بنغازي؛ بسبب تردد المواطنين عليها بصورة يومية.

وأثنى رئيس المجلس، على دور مدير الفرع عقيد أسامة الدرسي، وذلك بعد التطور الذي شهده فرع المصلحة والحرفية في العمل بحسب قوله، مشيدا بعمل مسؤولي فرع المصلحة بالمدينة؛ لتقديم كافة الخدمات للمواطن بالرغم من قلة الامكانيات.

واعتبر رئيس المجلس التسييري، أن عمل المصلحة بمدينة بنغازي هي إحدى الركائز الأساسية للقطاعات بالمدينة، مقدماً شكره لكافة العاملين بمصلحة الأحوال المدنية على المجهودات المبذولة لخدمة الوطن والمواطن.

من جهته، عبّر مدير مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي عقيد أسامة الدرسي، عن شكره لرئيس المجلس وأعضائه على الدعم المتواصل لمصلحة الأحوال المدنية بنغازي، مؤكدا أن كافة مسؤولي المجلس يقدمون الدعم الكامل لفرع المصلحة بالمدينة من أجل تقديم الخدمات للمواطن.

وأوضح مدير الفرع أن رئيس المجلس على تواصل دائم مع فرع المصلحة، من أجل تذليل كافة الصعوبات لعمل السجلات المدنية في مدينة بنغازي وضواحيها، مشيدا بجهوده في توفير الامكانيات الضرورية لفرع المصلحة.

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