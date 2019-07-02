عقيلة صالح يطالب الأمم المتحدة والإتحاد الافريقي بوضع حد للتدخل التركي في ليبيا

ليبيا – وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الإثنين خطاباً للأمين العام للأمم المتحدة أنطويو غوتيريس وخطاباً لرئيس الإتحاد الإفريقي للدورة الحالية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن التدخل السافر من قبل دولة تركيا وانتهاكها للسيادة الوطنية لليبيا ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قال بحسب الموقع الرسمي للمجلس إن المستشار صالح سجل شجب مجلس النواب خلال خطابه للتدخل التركي ودعمها للمليشيات المسلحة الإرهابية والخارجة عن القانون ضد قوات الجيش الوطني.

وأكد على اختطاف العاصمة طرابلس ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة من قبل قادة المليشيات الإرهابية الذين ينهبون أموال الشعب الليبي ويمارسون أعمال النهب والخطف وتهريب البشر وتهريب ثروات الليبيين وبأنه من غير المعقول أن تقف القوات المسلحة مكتوفة الأيدي إزاء ذلك وهذا ما لا يقبله عقل ولاقانون.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن المؤسسة العسكرية هي صمام الأمان لوحدة ليبيا وحماية الدستور ومؤسسات الدولة وكافلة للحقوق والحريات.

كما طالب المستشار صالح الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الإتحاد الأفريقي باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذا التدخل التركي السافر في ليبيا والذي يشكل خرقاً لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن هذا التدخل المرفوض.

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