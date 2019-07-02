القوات الجوية تطلق عمليتها “عاقبة الغدر”

أعلن آمر غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد منفور، انطلاق عملية عسكرية جوية تحت مسمى عاقبة الغدر.

وناشد المنفور في تصريح لقناتنا، سكان العاصمة الابتعاد عن أي هدف ثابت أو متحرك قد يكون عرضة للضربات الجوية، مشيرا إلى أن الجيش استنفد كل الوسائل التقليدية في حربه من أجل تحرير باقي التراب الليبي.

وأكد آمر غرفة عمليات سلاح الجو، أن القوات الجوية باشرت تنفيذ ضربات جوية قوية ومحكمة في مواقع مختارة ومنتقاة بدقة في طرابلس، بعد عمليات الخداع والغدر التي حصلت مؤخرا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا