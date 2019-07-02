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الجيش يُعلنها.. معركة طرابلس تدخل مرحلة جديدة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في تحوّل يبدو أنه مُرتقب لتطوّرات العاصمة، أكد قائد غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الوطني اللواء محمد المنفور، أن طرابلس على موعد مع تصعيد عسكري استثنائي لن يتوقف إلا بتحريرها من المجموعات المُسلحة التي تُسيطر عليها.

وأوضح المنفور في تصريحات لصحيفة “البيان” أن الجيش الوطني قد استنفد كافة أشكال الرد التقليدية على قوات الوفاق طيلة الأسابيع الماضية، في إشارة إلى أن معركة طرابلس ستدخل مرحلة جديدة غير مسبوقة، خاصة عقب المجزرة التي شهدتها مدينة غريان مُؤخراً بتصفية عناصر الجيش الذين كانوا يتلقون العلاج بمستشفى المدينة.

وقال قائد غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الوطني إن سماء طرابلس وضواحيها ستشهد تحليقاً مُكثفاً لمُقاتلات الجيش خلال الأيام المُقبلة، في إطار عزمه تكثيف ضرباته الجوية على مواقع قوات الوفاق، مُشدداً على ضرورة تعاون المواطنين مع عمليات سلاح الجو من خلال الابتعاد عن مواقع تمركز قوات الوفاق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • باي طائرات ستجوب سماء طرابلس يا وغد الميغ والا طائرات من اشتروكم بالمال يا اوباش لتنشروا الدمار في وطن لفظكم من يوم بعتم ذممكم من أجل بطنكم

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