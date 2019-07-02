الخارجة الاردنية تطالب بالافراج عن 3 من مواطنيها في ليبيا

اجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني ايمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع نظيره الليبي محمد الطاهر سياله تابع معه خلاله بحث قضية المواطنين الاردنيين الثلاثة المختطفين في ليبيا منذ شهر اب من العام المنصرم.

وشدد الصفدي خلال الاتصال مجددا على ضرورة قيام السلطات الليبية بالعمل فورا على الإفراج عن المواطنين الاردنيين الثلاثة وأعادتهم الى المملكة.

من جانبه اكد الوزير الليبي آهتمام الحكومة الليبية بهذا الموضوع، واوضح الى ان سبب التأخر بالافراج عنهم كونهم كانوا محتجزين لدى احدى المليشيات الليبية التي سلمتهم لميليشيا أخرى وان السلطات نجحت مؤخرا بتحديد مكانهم وتحويل قضيتهم للنائب العام لإنهاء التحقيق و الإفراج عنهم.

وقال الوزير الليبي أنه يتابع الموضوع شخصيا بتوصية من رئيس المجلس الرئاسي الليبي على ماذكرت جهينة انيوز.

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