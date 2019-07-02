الحكم المحلي تبحث مع مؤسسة ألمانية إنشاء مراكز تدريب للشباب والمرأة

أجتمع وزير الحكم المحلى في حكومة الوفاق ميلاد عبدالله الطاهر مع مؤسسة ( جي. أي. زدGIZ) للتعاون الألمانية بحضور المستشار بوزارة الاقتصاد والتعاون الدولي الألماني دينيس سرتكان ومدير مكتب طرابلس لمؤسسة التعاون الألمانية في ليبيا منفرد فان أكررت وبحضور مختصين من الطرفين .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أنه جرى خلال الاجتماع استعراض المشاريع التطبيقية في مختلف البلديات المستهدفة ومن بينها استحداث مراكز للتدريب على بعض الحرف للشباب والمرأة بالإضافة إلى أوجه التعاون المستقبلية المقترحة في مجال الحكم المحلي ومن بينها استحداث مركز لتقديم خدمات متكاملة للمواطن في البلديات وإعداد الكوادر والميكنة الإدارية وتنمية القدرات للشباب والمرأة والمساهمة في معالجة بعض المختنقات التي تعيق سير العمل في المجالس البلدية والبلديات كما تم النقاش حول استحداث مشاريع مشتركة بين المؤسسات الألمانية والإنجليزية تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وتطوير الأداء الإداري والمالي بالمجالس البلدية وإعداد أدله للوصف الوظيفي للوظائف بالمجالس البلدية.

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