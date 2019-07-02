السراج يلتقي أسامة الجويلي

أجتمع صباح اليوم الثلاثاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع آمر المنطقة العسكرية الغربية آمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي.

ووفق المكتب الاعلامي للرئاسي تناول الاجتماع آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين العسكري والأمني، والاوضاع الميدانية على الجبهات بالمنطقة العسكرية الغربية، وجرى خلال الاجتماع مراجعة عمليات التنسيق ما بين المناطق العسكرية المختلفة ومحاور وخطوط القتال، وآليات العمل فيما بينها، كما تم بحث متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية.

وأشاد السراج بما وصفه بشجاعة قوات الوفاق والقوة المساندة في عملية استعادة غريان.

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