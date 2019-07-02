حراك ليبيا إلى السلام يطالب غوتيريش بإعادة النظر في البعثة الأممية لليبيا

انتقد حراك ليبيا إلى السلام موقف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من مجزرة غريان والعدوان التركي على ليبيا.

وقال الحراك في بيان خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه تتعرض ليبيا “لعدوان تركي يقصف المدن والقري الليبية، وقيام …حكومة الوفاق بارتكاب مذبحه في مستشفى غريان في تكرار لما يفعله تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق بكل وحشيه وانعدام للإنسانية والضمير” ومع ذلك فإن سلامة لم يتحرك ولم يفعل شيئا أمام هذه الجرائم التي إرتكبتها حكومة الوفاق التي تستغل الإعتراف الدولي للقيام بجرائمها وتمويلها للإرهابيين .

ودعا الحراك الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بالتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات المناسبة مع بعثته التي لم تتحرك حيال جريمة ضد الإنسانية قتل فيها ما يقارب 50 ضحيه وهم جرحي يتلقون العلاج رمياً بالرصاص وتم التنكيل بالجثامين والتشهير بها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف الحراك أن التقرير الدولية أشارت إلى “أن من يقاتلون مع حكومة الوفاق هم بقايا جماعة مجلس مجاهدي درنه وبنغازي وقوات المطلوب دوليا مهرب النفط الجضران ومقاتلون ليبيون عائدون من سوريا تابعين للجماعة الليبية المقاتلة”.

وأشار الحراك أين المجتمع الدولي والمبعوث الأممي من “تدخل تركيا بشكل سافر في شؤون دوله مستقله ودعم حكومة أغلب الذين يقاتلون معها إرهابيين مطلوبين دوليا.

ودعا الحراك الأمين العام للأمم المتحدة إلى “إعادة النظر في بعثته، لأنها أصبحت تثير الشكوك لدى الشعب الليبي في تصرفاتها وتعاطيها معالمشهد الليبي فبالرغم من وضوح كل شئ إلا إنها لم تقم بواجبتها بالشكل المطلوب”.

وأضاف الحراك أنه توفرت للجميع محلياً ودولياً كافة الأدلة والبراهين بأن حكومة الوفاق لم تعد شرعيه مبينا أنها “حكومة تجند المقاتلين والمرتزقة من كل دول العالم لقتال إبناء شعبها، وتستخدم الخزينة العامة للدولة لتمويل الإرهابيين المطلوبين دولياً .

وتابع الحراك أنه “في العديد من المناسبات طالب الشعب الليبي العالم بعدم الاعتراف بهذه الحكومة التي لا تسيطر إلا علي 20% من إراضي الدولة الليبية”.

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