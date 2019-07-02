الهيئة العامة للمياه: البنية التحتية للمياه تحتاج لاستثمارات بقيمة ملياري دينار

أكد رئيس الهيئة العامة للمياه التي يوجد مقرها في طرابلس عبد الله السني إن 101 بئر من بين 479 بئرا في شبكة الأنابيب الغربية تعرضت للتفكيك.

وحول إن كان من الممكن أن يصل الأمر إلى أزمة مياه قال السني لرويترز إن انقطاعات الكهرباء تهدد بالفعل الإمدادات مضيفا “تدفق المياه لغرب ليبيا انخفض من الضخ الطبيعي بنسبة 1.2 مليون متر مكعب في اليوم إلى حوالي 800 ألف متر مكعب في اليوم الآن وذلك بسبب الأعمال التخريبية وقلة التمويل والصيانة”.

وأضاف أن الطلب ارتفع في مختلف أنحاء ليبيا إلى سبعة مليارات متر مكعب سنويا من 5.5 مليار في 2011 مع قيام مزارعين وغيرهم بحفر آبار أو السحب من الخزانات مضيفا أنه بحلول العام 2025 ستحتاج ليبيا إلى ثمانية مليارات متر مكعب من المياه.

وأشارالسني إلى أن جودة المياه تأثرت بقصور المعالجة بسبب نقص الأموال المتاحة لشراء المواد الكيماوية والمعدات اللازمةموضحاأن البنية التحتية للمياه تحتاج إلى استثمارات تبلغ ملياري دينار (1.4 مليار دولار) غير أن الهيئة العامة للمياه حصلت على 60 مليون دينار في العام الماضي ولم تحصل على أي مبالغ حتى الآن بسبب الحرب.

من جانبه قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار “كل المياه ملوثة”، وسرد مشاكل مثل البكتيريا الضارة أو ارتفاع نسبة ملوحة المياه. وأضاف “لا يوجد ماء شرب، ولا سيما من الدولة”.

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