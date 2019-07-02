ديوان المحاسبة يعقد اجتماعا تقابلياً مع صحة المؤقتة

عقد رئيس ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب، عمر عبدربه، أمس، اجتماعا تقابليا تشاوريا مع وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، بحضور عدد من مسؤولي الديوان والوزارة.

الاجتماع الذي عقد في مقر رئاسة الديوان بمدينة البيضاء، نوقش خلاله سير عمل وزارة الصحة، والمشاكل والصعوبات التي تواجهها.

حيث أبدى ديوان المحاسبة جملة من الملاحظات والوسائل الكفيلة بسير مرفق الوزارة بانتظام.

ووفق الديوان فقد تعهد وزير الصحة ومديرو الإدارات بالوزارة بالأخذ بهذه الملاحظات، للنهوض بالقطاع الصحي لأهميته في خدمة المواطن.

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