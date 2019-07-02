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شبكة الكهرباء في حالة حرجة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شركة الكهرباء: الشبكة في حالة حرجة بسبب خروج الوحدة الغازية الأولى مع مولد البخار الخاص بها بمحطة مصراتة بعد توقف مراوح تبريد جسم التربينة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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