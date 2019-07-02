شبكة الكهرباء في حالة حرجة

شركة الكهرباء: الشبكة في حالة حرجة بسبب خروج الوحدة الغازية الأولى مع مولد البخار الخاص بها بمحطة مصراتة بعد توقف مراوح تبريد جسم التربينة
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قناة 218 الليبية
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