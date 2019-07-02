السراج يلتقي الجويلي لبحث التطورات الأمنية والعسكرية

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع آمر المنطقة العسكرية اللواء أسامة الجويلي تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية بالعاصمة طرابلس وضواحيها.

وقال المكتب الإعلامي التابع للمجلس الرئاسي إن الاجتماع الذي عُقد اليوم الثلاثاء “تناول مراجعة عمليات التنسيق ما بين المناطق العسكرية المختلفة ومحاور وخطوط القتال، وآليات العمل فيها”.

ويأتي اجتماع السراج وجويلي بعد ساعات فقط من عودة الأول إلى ليبيا بعد زيارته لإيطاليا بغرض الحصول على الدعم، حيث طالب الحكومة الإيطالية بضرورة “التدخل الحازم” لإرساء السلام في ليبيا.

وقالت وكالة “آكي” الإيطالية نقلاً عن مصادر مطلعة أن السراج التقى خلال زيارته مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، وناقش معه جملة من الملفات بينها قضية الهجرة غير القانونية.

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